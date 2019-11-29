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evinde B.Münih’i ağırlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Euroleague'in 11. haftasında , bugün saat 20.30'da kendi evinde ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Anadolu Efes rakibini mağlup edip Euroleague'deki galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. İşte haberin detayları ve 29 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

Anadolu Efes evinde B.Münih’i ağırlıyor
THY Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, bugün saat 20.30'da kendi evinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz rakibini mağlup edip Euroleague'deki galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Alman takımı Bayern Münih ise ligde 10. sırada bulunuyor.



LEBRON JAMES NBA'DE YENİ BİR REKOR KIRDI
NBA'de , LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Thunder'ı 112-107'lik skorla geçti. Maçı 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan LeBron James, NBA'de yer alan 30 takımın tümüne triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

HATAY BŞB. EVİNDE RUZOMBEROK'U YIKTI
EURO Cup Kadınlar D Grubu'ndaki temsilcimiz Hatay BŞB. evinde Slovakya'nın MBK Ruzomberok takımını 80-79 yenerek turladı. Kupadaki diğer temsilcimiz Botaş ise sahasında Brno'ya 80-75 kaybetti. B Grubu'nda ise MBA Moskova'ya 97-76 yenilerek elendi.

A MİLLİ TAKIMIMIZ 29. SIRAYA YÜKSELDİ
2020 Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan A Milli Futbol Takımı, kasım ayı dünya sıralamasında 3 basamak çıkarak 1494 puanla 29. sıraya yükseldi. Sıralamanın ilk 3'ünde değişim yaşanmadı ve Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya 3. sırada yer buldu.

G.BİRLİĞİ- Y.MALATYA
Süper Lig'in 13.haftasının açılış maçında Ankara temsilcilerinden Gençlerbirliği bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE FİLEDE GALİP
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya ekibi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kanarya ilk galibiyetini elde etti.

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