THY Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, bugün saat 20.30'da kendi evinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Anadolu Efes rakibini mağlup edip Euroleague'deki galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Alman takımı Bayern Münih ise ligde 10. sırada bulunuyor.
LEBRON JAMES NBA'DE YENİ BİR REKOR KIRDI
NBA'de Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Thunder'ı 112-107'lik skorla geçti. Maçı 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan LeBron James, NBA'de yer alan 30 takımın tümüne triple-double yapan ilk oyuncu oldu.
HATAY BŞB. EVİNDE RUZOMBEROK'U YIKTI
EURO Cup Kadınlar D Grubu'ndaki temsilcimiz Hatay BŞB. evinde Slovakya'nın MBK Ruzomberok takımını 80-79 yenerek turladı. Kupadaki diğer temsilcimiz Botaş ise sahasında Brno'ya 80-75 kaybetti. B Grubu'nda ise Beşiktaş MBA Moskova'ya 97-76 yenilerek elendi.
A MİLLİ TAKIMIMIZ 29. SIRAYA YÜKSELDİ
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek olan A Milli Futbol Takımı, kasım ayı FIFA dünya sıralamasında 3 basamak çıkarak 1494 puanla 29. sıraya yükseldi. Sıralamanın ilk 3'ünde değişim yaşanmadı ve Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya 3. sırada yer buldu.
G.BİRLİĞİ- Y.MALATYA
Süper Lig'in 13.haftasının açılış maçında Ankara temsilcilerinden Gençlerbirliği bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE FİLEDE GALİP
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya ekibi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kanarya ilk galibiyetini elde etti.
LEBRON JAMES NBA'DE YENİ BİR REKOR KIRDI
NBA'de Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Thunder'ı 112-107'lik skorla geçti. Maçı 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan LeBron James, NBA'de yer alan 30 takımın tümüne triple-double yapan ilk oyuncu oldu.
HATAY BŞB. EVİNDE RUZOMBEROK'U YIKTI
EURO Cup Kadınlar D Grubu'ndaki temsilcimiz Hatay BŞB. evinde Slovakya'nın MBK Ruzomberok takımını 80-79 yenerek turladı. Kupadaki diğer temsilcimiz Botaş ise sahasında Brno'ya 80-75 kaybetti. B Grubu'nda ise Beşiktaş MBA Moskova'ya 97-76 yenilerek elendi.
A MİLLİ TAKIMIMIZ 29. SIRAYA YÜKSELDİ
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek olan A Milli Futbol Takımı, kasım ayı FIFA dünya sıralamasında 3 basamak çıkarak 1494 puanla 29. sıraya yükseldi. Sıralamanın ilk 3'ünde değişim yaşanmadı ve Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya 3. sırada yer buldu.
G.BİRLİĞİ- Y.MALATYA
Süper Lig'in 13.haftasının açılış maçında Ankara temsilcilerinden Gençlerbirliği bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE FİLEDE GALİP
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya ekibi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kanarya ilk galibiyetini elde etti.
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