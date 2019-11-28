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  • 28.11.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 18:23

Son dakika haberi: 'un karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Ligi C Grubu 5. maçında sahasında 'nın takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkacak. Maça kısa bir süre kala 'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan , karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel'i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

Rusya'nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybetti. C Grubu'nun 4. maçında bu defa Krasnodar'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
28 Kasım Perşembe günü saat 18:50'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak..

İLK 11'LER

Trabzonspor'un 11'i: Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet.

Getafe'nin Trabzonspor maçı 11'i: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy

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