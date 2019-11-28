Göztepe ile yeni bir seri başlayacak

F.Bahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor deplasmanında kaybedilen puanlar ve eleştiriler sonrasında takıma moral depolamaya devam ediyor... Tecrübeli teknik adamın dünkü antrenmandan önce oyuncularına motive edici konuşmalar yaptığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam, "Göztepe maçıyla yeniden çıkışa geçeceğiz. Yeni bir seriye başlamamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz" ifadelerini kullandı.
İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIZ
Göztepe'nin hocası İlhan Palut, "Fenerbahçe maçında çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızla beraber istediğimiz skoru alacağız" dedi.
İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIZ
Göztepe'nin hocası İlhan Palut, "Fenerbahçe maçında çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızla beraber istediğimiz skoru alacağız" dedi.
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