

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala, asker selamını çaktı, Merih'e sarıldı. Onu hedef alanları bozguna uğrattı.



Paulo Dybala, Atletico Madrid'e golü attı. Soluğu yedek kulübesinde aldı. Asker selamını çakıp Merih Demiral'a sarıldı. Aynı hareket yüzünden milli futbolcuya soruşturma açan UEFA'ya da mesajı yolladı: O benim en iyi dostum.







Twitter;



Senin adın Dybala değil artık Aybala.



Kralsın Dybala.

Helal olsun sana.



Selamını aldık Dybala.