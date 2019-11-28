Bugünkü
Takvim

Dybala, asker selamını çakıp 'a sarıldı

'un Arjantinli yıldızı Dybala, 'e golü attı. Soluğu yedek kulübesinde aldı. Asker selamını çakıp 'a sarıldı. Onu hedef alanları bozguna uğrattı.


'un Arjantinli yıldızı Dybala, asker selamını çaktı, Merih'e sarıldı. Onu hedef alanları bozguna uğrattı.

Paulo Dybala, 'e golü attı. Soluğu yedek kulübesinde aldı. Asker selamını çakıp 'a sarıldı. Aynı hareket yüzünden milli futbolcuya soruşturma açan 'ya da mesajı yolladı: O benim en iyi dostum.



Twitter;

Senin adın Dybala değil artık Aybala.

Kralsın Dybala.

Helal olsun sana.

Selamını aldık Dybala.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDybala, asker selamını çakıp Merih Demiral'a sarıldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri