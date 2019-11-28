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  • 28.11.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 19:42

- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

Temsilcimiz Medipol J Grubu 5. maçında İtalyan temsilcisi 'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!

Temsilcimiz Medipol J Grubu 5. maçında İtalyan temsilcisi 'yı konuk ediyor.

20.55'te başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan'ın yardımcıları Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - ROMA | CANLI ANLATIM

BAŞAKŞEHİR - ROMA | İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Roma: Lopez - Santon, Mancini, Smalling, Kolarov, Pellegrini, Veretout, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

GALİBİYET TURU GETİRECEK
Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip 'ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor. İtalya'da oynanan maçta Roma 4-0 kazanmıştı.

'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Roma'yla çok önemli bir maç yapacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

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