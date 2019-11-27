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Zajc Ocak'ta yolcu

3 forvetin sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçında bile 1 dakika şans bulamayan umunudu kesti. Sloven oyuncunun hali hazırda piyasası varken satılmasının en uygun seçenek olduğu belirtiliyor. Zajc'ın ocak ayında satış ya da kiralama yoluyla gönderileceği öğrenildi.

Zajc Ocak'ta yolcu
3 forvetin sakatlığı nedeniyle oynamadığı Yeni Malatyaspor maçında bile 1 dakika şans bulamayan Miha Zajc umunudu kesti. Sloven oyuncunun hali hazırda piyasası varken satılmasının en uygun seçenek olduğu belirtiliyor. Zajc'ın ocak ayında satış ya da kiralama yoluyla gönderileceği öğrenrildi.

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