Zajc Ocak'ta yolcu

3 forvetin sakatlığı nedeniyle oynamadığı Yeni Malatyaspor maçında bile 1 dakika şans bulamayan Miha Zajc umunudu kesti. Sloven oyuncunun hali hazırda piyasası varken satılmasının en uygun seçenek olduğu belirtiliyor. Zajc'ın ocak ayında satış ya da kiralama yoluyla gönderileceği öğrenrildi.
- Spor
- 27.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.