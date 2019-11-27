F.Bahçe'de bugün tüm gözler Vedat Muriç'in üzerinde olacak... Sakatlığı nedeniyle Malatya önünde forma giyemeyen Kosovalı forvet idmanda denenecek. Eğer hem sağlık kurulu hem de teknik heyet tatmin olursa Vedat, Göztepe maçında görev yapabilecek. Ancak alınan bilgilere göre sağlık kurulu bu konuda en ufak bir riske bile girmek istemiyor.