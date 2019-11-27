Bugünkü
Takvim

'de için kritik gün

'de bugün tüm gözler 'in üzerinde olacak... Sakatlığı nedeniyle önünde forma giyemeyen Kosovalı forvet idmanda denenecek. Eğer hem sağlık kurulu hem de teknik heyet tatmin olursa Vedat, maçında görev yapabilecek.

Vedat Muriç için kritik gün
F.Bahçe'de bugün tüm gözler Vedat Muriç'in üzerinde olacak... Sakatlığı nedeniyle Malatya önünde forma giyemeyen Kosovalı forvet idmanda denenecek. Eğer hem sağlık kurulu hem de teknik heyet tatmin olursa Vedat, Göztepe maçında görev yapabilecek. Ancak alınan bilgilere göre sağlık kurulu bu konuda en ufak bir riske bile girmek istemiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'de Vedat Muriç için kritik gün
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri