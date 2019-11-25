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  • 25.11.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 16:37

teknik direktörü Fatih Terim'den flaş Muslera açıklaması

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yarın sahasında 'ü konuk edecek olan 'da, maç öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca sakatlığı bulunan Muslera konusunda müjdeli bir haber verdi.

Terim'den flaş Muslera açıklaması

Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Muslera büyük bir ihtimalle Club Brugge maçında oynayacak." dedi.

İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar
"Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, yarınki maçın kazanılması halinde ortaya çıkacak tablo, diğer sonuçlardaki tablo çok açık ve net. Ben yarın bir Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Başka bir şey düşünmemiz zaten mümkün değil. Yarın kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok açık her şey."

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