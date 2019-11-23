Muslera yetişmedi Okan siftah yaptı

Milli Takım'dan sakat dönen Muslera, Başakşehir maçında forma giyemedi. Uruguaylı eldivenin yerine kaleyi Okan korudu. Genç kaleci Sarı-Kırmızılılar'da ilk kez forma giydi.
LEMINA'DAN KRİTİK HATA
Başakşehir karşısında G.Saray'ın en iyilerinden olan Lemina'nın çıkarken kaptırdığı topta Başakşehir galibiyeti buldu. Gabonlu oyuncunun hatası güzel futboluna gölge düşürdü.
BABEL TRABZON'A KARŞI YOK
G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Trabzon maçında sahada olamayacak.
SOFIANE FEGHOULİ YOKLARI OYNADI!
Cimbom'un formsuz yıldızı Sofiane Feghouli, Başakşehir maçındaki performansıyla taraftarını yine üzdü. Fatih Terim onu ikinci yarıda oyundan çıkarmak zorunda kaldı.
MBAYE DIAGNE'DEN SÜRPRİZ ZİYARET
Cimbom'un Brugge'a kiraladığı ve Belçika ekibinde kadro dışı olan Mbaye Diagne, dün TT Stadı'ndaydı. Senegalli futbolcunun ziyareti, "Diagne geri mi dönüyor?" sorusunu gündeme getirdi.
LEMINA'DAN KRİTİK HATA
Başakşehir karşısında G.Saray'ın en iyilerinden olan Lemina'nın çıkarken kaptırdığı topta Başakşehir galibiyeti buldu. Gabonlu oyuncunun hatası güzel futboluna gölge düşürdü.
BABEL TRABZON'A KARŞI YOK
G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Trabzon maçında sahada olamayacak.
SOFIANE FEGHOULİ YOKLARI OYNADI!
Cimbom'un formsuz yıldızı Sofiane Feghouli, Başakşehir maçındaki performansıyla taraftarını yine üzdü. Fatih Terim onu ikinci yarıda oyundan çıkarmak zorunda kaldı.
MBAYE DIAGNE'DEN SÜRPRİZ ZİYARET
Cimbom'un Brugge'a kiraladığı ve Belçika ekibinde kadro dışı olan Mbaye Diagne, dün TT Stadı'ndaydı. Senegalli futbolcunun ziyareti, "Diagne geri mi dönüyor?" sorusunu gündeme getirdi.
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