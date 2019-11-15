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'da gündem yeniden forvet i! Andone’nin yerine Iheanacho

Ağır bir sakatlık geçiren Andone ile yolları ayırmayı planlayan Cimbom gözünü ’ya dikti. Leicester'da forma şansı bulamayan Nijeryalı yıldız için İngilizler'e kiralama teklifi yapılacağı ifade ediliyor.

Andone’nin yerine Iheanacho

Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Florin Andone'yi gözden çıkaran Galatasaray'da gündem yine forvet i... Sarı- Kırmızılılar'ın listesinin ilk sırasında Leicester'lı Kelechi Iheanacho olduğu öğrenildi.

LİGDE HİÇ FORMA GİYEMEDİ
Yönetim bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen Nijeryalı forveti kiralamayı planlıyor. Andone ile ilgili belirsizlik ortadan kalktıktan sonra Iheanacho için düğmeye basılacak.



27.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
2017 yılında 27.7 milyon Euro'ya Manchester City'den Leicester'a transfer olan 23 yaşındaki Iheanacho geçen sezon Premier Lig'de 30 maçta 1 gol atarken 4 asist yaptı.



SEZON BAŞINDA DA GÜNDEMDEYDİ
Kelechi Iheanacho'nun ismi sezon başında da Galatasaray'ın gündemine girmişti... Ancak o dönem Leicester City kulübü, Nijeryalı yıldızı bırakmak istememiş ve bu yüzden görüşmeler sona ermişti.


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