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çok farklı!

G.Saray'da , oynadığı 11 maçın 5'inde kalesini gole kapadı. file bekçisi, 35 kurtarış ile kalesinde devleşti. kaleci, yüzde 80'lik kurtarış istatistiğine sahip.

Muslera çok farklı!
G.Saray'da Muslera, oynadığı 11 maçın 5'inde kalesini gole kapadı. file bekçisi, 35 kurtarış ile kalesinde devleşti. kaleci, yüzde 80'lik kurtarış istatistiğine sahip.

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