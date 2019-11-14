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Rusya yolcusu! , Sloven oyuncu için bir kez daha devreye girdi

’ı sezon başında isteyen Rus ekibi , Sloven oyuncu için bir kez daha devreye girdi. daha önce Rus ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Yeni teklifin ne olacağı ise merak konusu.

Miha Zajc Rusya yolcusu
Fenerbahçe'de forma şansı her geçen gün azalan devre arasındaki transfer döneminin en önemli ismi olacak. Sloven oyuncuyu sezon başında almak isteyen 'ın bir kez daha devreye girdiği öğrenildi. daha önce Rus ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Yeni teklifin ne olacağı ise merak konusu.



Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı bir türlü veremedi.

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