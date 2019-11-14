Galatasaray Başakşehir ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına dün start verdi. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti...
Sarı-Kırmızılılar, idmanın son bölümünde Başakşehir maçının taktiğini de denedi.
Sarı-Kırmızılılar, idmanın son bölümünde Başakşehir maçının taktiğini de denedi.
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