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'da startı verildi!

ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına dün start verdi. yönetimindeki antrenmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti.

Başakşehir startı verildi!
Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına dün start verdi. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti...



Sarı-Kırmızılılar, idmanın son bölümünde Başakşehir maçının taktiğini de denedi.

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