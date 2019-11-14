Bugünkü
Takvim

Başkanı : Kaçtı demesinler diye bırakmadım

İbrasızlık kararının kendisini şok ettiğini söyleyen Başkanı , “Kaçtı demesinler diye bırakmadım. ‘e gitmiyorum’ da demedim” dedi.

Kaçtı demesinler diye bırakmadım
G.Saray'da dün gerçekleşen toplantısına katılmayan Başkan Mustafa Cengiz, akşam 'de açıklamalarda bulundu. "Divan'da kalbimizi kanatıyorlar ve Divan Başkanı da buna izin veriyor. Bu yüzden Divan'a katılmıyorum" diyen Cengiz, muhalefetin '' baskına da cevap verdi. Yönetimi için çıkan 'idari ibrasızlık' kararının kendisini şok ettiğini söyleyen Cengiz, "Ayrılabilirdim, bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım. Bıraksaydım 'Kaçtı' denecekti. 10 oyuncunun serbest kalma durumu vardı." ifadelerini kullandı.



SON SÖZ MAHKEMENİN...
Seçimle ilgili son kararı mahkemenin vereceğini ve bazı üyelerin davaya etki etmeye çalıştığını söyleyen Cengiz, "Seçime gitmeyeceğim' demedim. 'Gündemimde seçim yok' dedim. Mahkeme derse, 'Seçime gideceksiniz ve aday olamaz' ne diyebilirim?" diye konuştu.

G.SARAY İÇİN KRİTİK GÜN!
G.Saray'da tüm gözler bugün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde olacak. Daha önce açılan davalardan birinde istinafa gidilmiş ve buradan yönetimin "idari ibrasızlık" üzerine koydurduğu tedbir kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Mahkeme, tedbir kararını kaldırırsa Mustafa Cengiz ve yönetimi, seçime gitmek zorunda kalacak.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Kaçtı demesinler diye bırakmadım
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri