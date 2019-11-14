G.Saray'da dün gerçekleşen Divan Kurulu toplantısına katılmayan Başkan Mustafa Cengiz, akşam GS TV'de açıklamalarda bulundu. "Divan'da kalbimizi kanatıyorlar ve Divan Başkanı da buna izin veriyor. Bu yüzden Divan'a katılmıyorum" diyen Cengiz, muhalefetin 'seçim' baskına da cevap verdi. Yönetimi için çıkan 'idari ibrasızlık' kararının kendisini şok ettiğini söyleyen Cengiz, "Ayrılabilirdim, bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım. Bıraksaydım 'Kaçtı' denecekti. 10 oyuncunun serbest kalma durumu vardı." ifadelerini kullandı.
SON SÖZ MAHKEMENİN...
Seçimle ilgili son kararı mahkemenin vereceğini ve bazı üyelerin davaya etki etmeye çalıştığını söyleyen Cengiz, "Seçime gitmeyeceğim' demedim. 'Gündemimde seçim yok' dedim. Mahkeme derse, 'Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz aday olamaz' ne diyebilirim?" diye konuştu.
G.SARAY İÇİN KRİTİK GÜN!
G.Saray'da tüm gözler bugün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde olacak. Daha önce açılan davalardan birinde istinafa gidilmiş ve buradan yönetimin "idari ibrasızlık" üzerine koydurduğu tedbir kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Mahkeme, tedbir kararını kaldırırsa Mustafa Cengiz ve yönetimi, seçime gitmek zorunda kalacak.
SON SÖZ MAHKEMENİN...
Seçimle ilgili son kararı mahkemenin vereceğini ve bazı üyelerin davaya etki etmeye çalıştığını söyleyen Cengiz, "Seçime gitmeyeceğim' demedim. 'Gündemimde seçim yok' dedim. Mahkeme derse, 'Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz aday olamaz' ne diyebilirim?" diye konuştu.
G.SARAY İÇİN KRİTİK GÜN!
G.Saray'da tüm gözler bugün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde olacak. Daha önce açılan davalardan birinde istinafa gidilmiş ve buradan yönetimin "idari ibrasızlık" üzerine koydurduğu tedbir kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Mahkeme, tedbir kararını kaldırırsa Mustafa Cengiz ve yönetimi, seçime gitmek zorunda kalacak.
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