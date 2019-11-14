Bugünkü
Takvim

'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor! İngiliz kulüpleri onu istiyor...

İngiliz kulüplerinden ve West Ham'dan sonra Newcastle ve Brighton'un da Vida için teklif yapacağı öğrenildi. Norwich ve West Ham sezon başından beri Vida için nabız yoklamasına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.

İngilizler’den Vida ısrarı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor... İngiliz kulüplerinden Norwich City ve West Ham'dan sonra Newcastle ve Brighton'un da Vida için teklif yapacağı öğrenildi. Norwich ve West Ham sezon başından beri Vida için nabız yoklamasına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.

YÖNETİM YAKINDAN İZLİYOR
Newcastle ve Brighton'un da Vida için 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Yönetim ise gelişmeleri yakından takip ediyor.



PERFORMANSI SÜPER
Hırvat yıldız Vida 'de 11. haftanın sonunda en başarılı pas istatistiği tutturan isim oldu. Vida 10 lig maçında 2 gol atarken yüzde 92,2'lik başarılı bir pas yüzdesi yakaladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor! İngiliz kulüpleri onu istiyor...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri