Alkışlanacak davranış

Trabzonspor Yönetimi (MS) hastası olan 60 yaşındaki Hasbi Ünlü'ye jest yaptı. Eşi Semra Ünlü'nün isteğini kırmayan yönetim Hasbi Ünlü'nün locadan maç izlemesini sağladı. Trabzonspor Yönetimi (MS) hastası olan 60 yaşındaki Hasbi Ünlü'ye jest yaptı. Eşi Semra Ünlü'nün isteğini kırmayan yönetim Hasbi Ünlü'nün locadan maç izlemesini sağladı.
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