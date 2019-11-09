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  • 09.11.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 20:06

FK - | CANLI ANLATIM

'in 11. haftasında deplasmanda FK ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK - Galatasaray | CANLI

'in 11. haftasında deplasmanda FK ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep - Galatasaray maçı saat 20.00'de başladı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakem üçlüsü görev alıyor. Karşılaşma Bein Sports'dan naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK- GALATASARAY CANLI ANLATIM

GAZİANTEP FK- GALATASARAY İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode

Galatasaray: Muslera, Emre, Ahmet, Marcao, Luyindama, Mariano, Ömer, Lemina, Adem, Feghouli, Andone

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