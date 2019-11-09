Rıza Çalımbay yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında Konysaspor'u konuk ediyor.
SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Emre, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare.
İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Fallau Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.
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