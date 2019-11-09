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  • 09.11.2019 17:30
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 17:31

- (CANLI)

'de ikinci sırada bulunan , zirve aşkına sahaya çıkıyor. Zirve için oynayacak Yiğidolar, Yeni 4 Eylül Stadı'nda deplasman galibiyeti için sahaya çıkacak 'u konuk edecek. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Sivasspor - Konyaspor (CANLI)

Rıza Çalımbay yönetiminde başarılı bir sezon geçiren 'in 11. haftasında Konysaspor'u konuk ediyor.

SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Emre, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare.

İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Fallau Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.

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