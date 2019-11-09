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  • 09.11.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 22:02

Aslan deplasmanda Antep'e kükredi! FK 0-2 (MAÇ SONUCU)

'in 11. haftasında deplasmanda FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle Cimbom mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Aslan deplasmanda Antep'e kükredi!

'in 11. haftasında deplasmanda FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle Cimbom mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

19. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray, rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel'in ortasında, ceza sahası içinde hareketlenen Feghouli'den önce Gaziantep savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere attı.

21. dakikada Galatasaray öne geçti. Rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı ceza yayı önünde kontrol eden Ömer Bayram, sol ayağıyla düzgün vuruş yaparak filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.

37. dakikada soldan çizgiye inen Emre Taşdemir'in ortasında, Babel'in üzerinden atladığı topa Feghouli iyi vuramadı ve top kalecide kaldı.

43. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Soldan hızlı gelişen atakta Emre Taşdemir kale önüne ortasını yaparken, arka direkte müsait durumdaki Feghouli, topu filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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