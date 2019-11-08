Fenerbahçe-Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Sarı lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu.







İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Rodrigues, Muriqi.



KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita



MAÇTAN NOTLAR

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

33. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

KASIMPAŞA 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.