haftasınınaçılış maçındabugünsaatkonuk edecek.ekranlarından yayınlanacakkarşılaşmayıyönetecek.maç öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Yanal, baskılı bir oyun, çok pozisyon ve beceri istedi. Savunmada ise top çıkışlarda hata istemediğini sık sık tekrarladı.diye konuştu.