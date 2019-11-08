Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Fenerbahçe bugün saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
ÇIKIŞLARA DİKKAT EDİN...
Bu maç öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Yanal, baskılı bir oyun, çok pozisyon ve beceri istedi. Savunmada ise top çıkışlarda hata istemediğini sık sık tekrarladı.
KAYSERİ MAÇI DERS OLSUN
Yanal, "Pozisyon üretmek önemli. Ancak bu kez becerikli olmalıyız. Kayseri maçı bize ders olmalı. Top çizgiyi geçmezse 3 puan vermiyorlar" diye konuştu.
ÇIKIŞLARA DİKKAT EDİN...
Bu maç öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Yanal, baskılı bir oyun, çok pozisyon ve beceri istedi. Savunmada ise top çıkışlarda hata istemediğini sık sık tekrarladı.
KAYSERİ MAÇI DERS OLSUN
Yanal, "Pozisyon üretmek önemli. Ancak bu kez becerikli olmalıyız. Kayseri maçı bize ders olmalı. Top çizgiyi geçmezse 3 puan vermiyorlar" diye konuştu.
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