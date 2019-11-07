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Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal o isimlerin üstünü çizdi

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için şimdiden hazırlıklara başladı. Yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda pek çok ismin kalemini kırdı. Bu isimler ara transfer döneminde takımdan gönderilecek. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberi...

07.11.2019 17:08 - Son Güncelleme: 07.11.2019 17:14
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal o isimlerin üstünü çizdi

Yaz döneminde önemli transfer hamleleri gerçekleştiren Fenerbahçe, sadece sol bek takviyesinde sınıfta kalmıştı.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal o isimlerin üstünü çizdi

Ancak kadroda bulunan bazı oyuncuların performansı takımda transfer ihtiyacının sol bekten fazlası olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal o isimlerin üstünü çizdi

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de beklenen tarih: Ocak ayı!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal o isimlerin üstünü çizdi

Takım kurgusu üzerinden değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Yanal, yedek oyuncularının da en az ilk 11 oyuncuları kadar iyi olmasını istiyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal o isimlerin üstünü çizdi

Maçlardaki mecburi ya da taktiksel oyucu değişimlerini masaya yatıran teknik ekip, oluşturulan rapor doğrultusunda kimlerle yola devam edip etmeyeceği konusunda kararını verdi.

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