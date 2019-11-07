Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal o isimlerin üstünü çizdi

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için şimdiden hazırlıklara başladı. Yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda pek çok ismin kalemini kırdı. Bu isimler ara transfer döneminde takımdan gönderilecek. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberi...

07.11.2019 17:08 - Son Güncelleme: 07.11.2019 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





