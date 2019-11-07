Bugünkü
Takvim

Ceza yerine ödül!

Trabzon-Göztepe maçında skandal hatalar yapan , Başakşehir-A.Gücü maçının VAR hakemi oldu. -F.Bahçe maçında ağır eleştiriler alan ise Göztepe-Malatya maçını yönetecek.

Ceza yerine ödül!
Trabzon-Göztepe maçında skandal yönetim sergileyen Fırat Aydınus'un MHK tarafından Başakşehir-A.Gücü maçına VAR hakemi olarak atanması eleştirildi. Trabzon-Göztepe maçında VAR hakemi olan Koray Gençerler ise Sivas-Konya maçına yine VAR hakemi olarak atandı. - F.Bahçe maçındaki yönetimiyle ağır eleştirilen alan ise Göztepe-Malatya maçını yönetecek. Kayseri-F.Bahçe maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu yine Göztepe-Malatya maçına VAR hakemi olarak atandı.

FENER'E PALABIYIK
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler dün açıklandı. F.Bahçe-Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık yönetecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCeza yerine ödül!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri