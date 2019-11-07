Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çok sert sözler! "Bana bak Ali!"
Fotomaç Gazetesi'nin usta kalemlerinden Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u çok sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Takım mağlup olunca başka yönlere gitme. Teknik direktörüne bak, takımına bak Ali." derken; "İkili oynama. Önce ne istediğine karar ver." diyerek sözlerini sürdürdü. İşte Toroğlu'nun Ali Koç ile ilgili sözleri...
07.11.2019 09:15
- Son Güncelleme: 07.11.2019 09:15
Tarih 21 Mayıs 2019, Fenerbahçe Başkanı konuşuyor: "Evet, hakem hataları konuşuluyor.
Dikkat ederseniz sezon sonuna doğru artarak konuşulmaya başlandı. Bize göre 'kurgulanmış bir düzen var burada' ne yazık ki böyle söylüyorum.
Teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir yerde VAR sistemi çok iyi tam yerine oturtulursa işler daha pozitif yöne gider..." Tarih 31 Ekim 2019: "Biri siyasi diğeri sportif nedenlerden Türkiye'nin iki büyük medya grubu benim üzerime geliyor."
Tarih 5 Kasım 2019:
"Bir hakem eskisi bu maçta yaşananları sanki ligimiz dizayn ediliyor, işler organize ediliyor tarzında konuşuyor.
Bir adım daha ileri gidiyorum. Fenerbahçe'ye bağdaştırıldı. Bir adım daha ileri gidiyorum benim şahsıma kadar getirildi.