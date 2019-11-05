VAR tartışması alevlendi! Hakem kararları birkez daha gündeme oturdu

Süper Lig'de 10. haftaya ne oynanan futbol ne de goller damgasını vurdu. Haftanın en çok konuşulan olayı yine hakem kararları oldu... Özellikle Trabzonspor-Göztepe ve Kayserispor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlar, VAR tartışmalarını yeniden alevlenrdirdi. MHK, "VAR devre dışı mı bırakıldı?" sorularının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sistem hakem kararlarında %100 doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur. VAR sistemi hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece net ve bariz hataları (büyük skandalları) oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur" denildi.
4 OLAYDA DEVREYE GİRİYOR
MHK, "VAR sadece goller, direkt kırmızı kartlar, penaltılar ve yanlış kişiye gösterilen kartlarda devreye girmektedir" dedi
VAR YOKSA DA PUANI DÜŞER
Açıklamada, "Hakemin eğer açık ve bariz bir hatası varsa, VAR'a gitse de gitmese de puanı düşmektedir" ifadesi kullanıldı.
TÜRKİYE BU POZİSYONLARI KONUŞUYOR
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un penaltı beklediği bu pozisyonlarda VAR'ın devreye girmemesi büyük tartışma yarattı.
ÜST ÜSTE BÜYÜK REZİLLİKLER - AHMET ÇAKAR
Önce Göztepe maçında Trabzonspor'un hakkı yendi. Fırat ve VAR'daki hakem, puanları çaldılar. Ve bundan çok rahatsız olan MHK ve federasyon korktu, hem de ağır korktu. Ardından da Kayseri'deki rezillikler yaşandı. Bu maç Zekeriya ve VAR'ın sonu olmuştur. Şimdi Zekeriya'ya soruyorum, Oğuz Sarvan'a da... Utanıyor musunuz? Vicdan azabı çekmiyor musunuz?
AYNI POZİSYON FARKLI KARARLAR - ERMAN TOROĞLU
Çok pozisyon vardı maçta. Yalnız hakemde şunu gördüm, ilk yarı 3 tane nizami ve tehlikeli şarj oldu. Bunların ikisini verdi. Ceza alanının dışındaydı. Birini vermedi; ceza alanı içindeydi. İşte bundan dolayı hakemlerde ikilemler doğuyor. Aynı hakemin bu tarz olayını kabul etmiyorum. 3'ünü de vermese 'hakemin bir yerde sitili' derim. Ama öbür türlü aklım karışıyor.
4 OLAYDA DEVREYE GİRİYOR
MHK, "VAR sadece goller, direkt kırmızı kartlar, penaltılar ve yanlış kişiye gösterilen kartlarda devreye girmektedir" dedi
VAR YOKSA DA PUANI DÜŞER
Açıklamada, "Hakemin eğer açık ve bariz bir hatası varsa, VAR'a gitse de gitmese de puanı düşmektedir" ifadesi kullanıldı.
TÜRKİYE BU POZİSYONLARI KONUŞUYOR
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un penaltı beklediği bu pozisyonlarda VAR'ın devreye girmemesi büyük tartışma yarattı.
ÜST ÜSTE BÜYÜK REZİLLİKLER - AHMET ÇAKAR
Önce Göztepe maçında Trabzonspor'un hakkı yendi. Fırat ve VAR'daki hakem, puanları çaldılar. Ve bundan çok rahatsız olan MHK ve federasyon korktu, hem de ağır korktu. Ardından da Kayseri'deki rezillikler yaşandı. Bu maç Zekeriya ve VAR'ın sonu olmuştur. Şimdi Zekeriya'ya soruyorum, Oğuz Sarvan'a da... Utanıyor musunuz? Vicdan azabı çekmiyor musunuz?
AYNI POZİSYON FARKLI KARARLAR - ERMAN TOROĞLU
Çok pozisyon vardı maçta. Yalnız hakemde şunu gördüm, ilk yarı 3 tane nizami ve tehlikeli şarj oldu. Bunların ikisini verdi. Ceza alanının dışındaydı. Birini vermedi; ceza alanı içindeydi. İşte bundan dolayı hakemlerde ikilemler doğuyor. Aynı hakemin bu tarz olayını kabul etmiyorum. 3'ünü de vermese 'hakemin bir yerde sitili' derim. Ama öbür türlü aklım karışıyor.
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