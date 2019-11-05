Üstündağ saniyelere meydan okudu! (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan Ironman, 5. kez Antalya'da düzenlendi. Yarışa 84 ülkeden 2 bin sporcu katıldı. Red Bull Challengers üyesi Can Üstündağ, Ironman'i önceki katılımından 20 dakika iyi bir derece olan 4 saat 48 dakika ile tamamladı. Üstündağ, "Hedefime ulaştım" diye konuştu.
ÖZKAHYA VİTORİA-ARSENAL MAÇINI YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria'nın Arsenal'i konuk edecegi maçı yönetecek. Özkahya, 6 Kasım Çarşamba günü 18.50'de başlayacak müsabakada düdük çalacak. Guimares'te oynanacak maçın yardımcı hakemleri Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman olacak.
TEMSİLCİLERMİZ PARKEYE GALİBİYET İÇİN ÇIKAC
Erkek basketbol takımlarımız Avrupa'da sahne alıyor. Eurocup'ta Galatasaray Doğa Sigorta, 20.00'de Sinan Erdem'de Dolomiti Energia Trento ile karşılaşacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Gaziantep ise saat 20.00'de Letonya temsilcisi Riga ile mücadele edecek.
TRABZON'A FRANSIZ HAKEM
Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında, C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak Krasnodar- Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.
BAŞAKŞEHİR'E İSVİÇRELİ HAKEM
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubunda Wolfsberger ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Avusturya'da oynanacak mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
YILMAZ GÖKDEL VEFAT ETTİ
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz Gökdel 1964-1970 yıllarında Galatasaray'da forma giymişti.
MENEMEN'DEN İTİRAZ
MEnemen - Ümraniye maçında, Ümraniyespor'un sahada 6 yabancı oynatarak iddialara göre kural hatası yaptığı iddia edildi. Menemenspor'un itiraz edeceği öne sürüld
ÖZKAHYA VİTORİA-ARSENAL MAÇINI YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria'nın Arsenal'i konuk edecegi maçı yönetecek. Özkahya, 6 Kasım Çarşamba günü 18.50'de başlayacak müsabakada düdük çalacak. Guimares'te oynanacak maçın yardımcı hakemleri Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman olacak.
TEMSİLCİLERMİZ PARKEYE GALİBİYET İÇİN ÇIKAC
Erkek basketbol takımlarımız Avrupa'da sahne alıyor. Eurocup'ta Galatasaray Doğa Sigorta, 20.00'de Sinan Erdem'de Dolomiti Energia Trento ile karşılaşacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Gaziantep ise saat 20.00'de Letonya temsilcisi Riga ile mücadele edecek.
TRABZON'A FRANSIZ HAKEM
Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında, C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak Krasnodar- Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.
BAŞAKŞEHİR'E İSVİÇRELİ HAKEM
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubunda Wolfsberger ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Avusturya'da oynanacak mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
YILMAZ GÖKDEL VEFAT ETTİ
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz Gökdel 1964-1970 yıllarında Galatasaray'da forma giymişti.
MENEMEN'DEN İTİRAZ
MEnemen - Ümraniye maçında, Ümraniyespor'un sahada 6 yabancı oynatarak iddialara göre kural hatası yaptığı iddia edildi. Menemenspor'un itiraz edeceği öne sürüld
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