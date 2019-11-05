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’a büyük vefa

Aktif sporculuk yaşamına geçtiğimiz sezon nokta koyan, VakıfBank ve takımının kaptanı 'ın forması, 'nda yapılan görkemli bir törenle emekliye ayrıldı.

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