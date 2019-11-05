Aktif sporculuk yaşamına geçtiğimiz sezon nokta koyan, VakıfBank ve Türk Voleybol Milli takımının kaptanı Gözde Kırdar'ın forması, Vakıf- Bank Spor Sarayı'nda yapılan görkemli bir törenle emekliye ayrıldı. Törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil de katıldı.
2 numaralı forması emekli edilen Gözde Kırdar, duygusal anlar yaşadı.
2 numaralı forması emekli edilen Gözde Kırdar, duygusal anlar yaşadı.
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