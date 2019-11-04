Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçındaki hakem hataları sonrası sert konuştu. Ağaoğlu, "Göztepe maçındaki durumu, hakem hatası olarak değerlendirseydik bu tepkiyi vermezdik. Ölü taklidi yapılacaksa, ölüyü kefeniyle beraber mezardan çıkaracağız. Temiz spor adına yapılması gerekenler neyse yapacağız" diye konuştu.
O YERİN İNSANI DEĞİLSİNİZ!
Ağaoğlu, "Mağlubiyete kılıf bulmaya çalışmıyoruz. Kötü oynuyorsak, hesabını veririz. O maçı adaletli olarak yürütmek zorunda hakem. Eğer bunları adaletli bir şekilde kullanma yeteneğiniz yoksa, o yerin insanı değilsiniz. 60 gün değil, 60 bin gün de ceza verseniz bu defter kapanmaz" dedi.
Karadeniz Gazetesi, Trabzon-Göztepe maçı için "Allah cezanı versin Fırat Aydınus" manşetini attı.
Dk. 56 Jerome, Sosa'nın bileğine çok sert basıyor.
Dk 59 Titi, ceza sahası içinde Sörloth'un ayağına basıyor.
TOPARLANIN! SADECE BİR KAZA
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe yenilgisi sonrasında oyuncularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli hocanın öğrencilerine, "Önümüzde kritik maçlar var. Toparlanın... Göztepe yenilgisi sadece bir kaza... Bu tip maçlarımız olabilir. Önemli olan mücadelemizi sonuna kadar vermek" dedi.
OYUNCULARINI TESELLİ ETTİ
Karaman futbolcularını Göztepe maçından sonra teselli etti. Hepsiyle özel olarak ilgilendi.
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