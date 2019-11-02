KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki 11'ini koruyarak Göztepe karşısında da aynı 11'i sahaya sürebileceği öğrenildi.
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