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  • 02.11.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 16:23

Son dakika haberleri: - karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

’in 10’uncu haftasında sahasında ’yi konuk edecek olan , bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Maç öncesi iki takımın 11'leri belli oldu.

Trabzonspor- Göztepe maçınınilk 11'leri belli oldu

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki 11'ini koruyarak karşısında da aynı 11'i sahaya sürebileceği öğrenildi.

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