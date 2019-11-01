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Dansöz oynattığı haberleri tepki toplamıştı! lı Babel ve Donk özür dileyeceklerine bakın ne yaptılar...

tel tel dökülürken Donk, Babel ve Lemina’nın dansöz oynattığı haberleri tepki topladı. Taraftar 3 yıldızı topa tuttu. Babel ve Donk’un ise özür dileyeceğine Instagram hesabından, “Dansöz bekliyoruz” demesi ‘saygısızlık’ olarak yorumlandı.


Galatasaray'da yaşananlar herkesi şaşkına çevirmiş durumda. Sarı- Kırmızılı takım ligde ve Avrupa'da tel tel dökülerek kötü sonuçlar alırken takımın 3 önemli ismi Ryan Babel, Donk ve Lemina'nın alem görüntüleri ortalığı yangın yerine çevirdi.




3 futbolcunun fasıllı, alkollü ve dansözlü gecede kendilerinden geçmesi medyaya bomba gibi düşerken taraftar futbolcuların takımın durumunu düşünmeden eğlenmesini eleştirdi. 3 oyuncuya da öfke yağdı.



YÖNETİM SUSKUN KALDI
Galatasaraylı taraftarlar en kritik süreçte 3 oyuncunun dansözlü eğlencesini hoş karşılamazken da bu oyuncuları topa tuttu. Ancak 3 futbolcudan Ryan Babel ve Donk özür dileyeceğine tam tersi bir paylaşımda bulundu. 2 futbolcu Instagram hesabından, "Dansöz bekliyoruz" mesajını attı. Bu gelişme saygısızlık olarak yorumlanırken taraftarlar bu çıkış üzerine eleştirilerini daha da artırdı. Galatasaray Yönetimi ise bu konuda bir açıklama yapmazken suskunluğunu koruyor.



BÖYLE PİŞKİNLİK HİÇ GÖRÜLMEDİ
G.Saraylı taraftarlar başta twitter olmak üzere sosyal medyadan Babel, Donk ve Lemina'ya tepki yağdırdı. Futbolcuların pişkinliği taraftarı çılgına çevirdi.

Twitter;

Böyle pişkinlik görülmedi. Ağır para cezası verilmeli

Bunlar futbolcu mu alemci mi. Yazık be!

Takıma ihanettir bu. Edepsizliğin daniskası.

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