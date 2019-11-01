

Galatasaray'da yaşananlar herkesi şaşkına çevirmiş durumda. Sarı- Kırmızılı takım ligde ve Avrupa'da tel tel dökülerek kötü sonuçlar alırken takımın 3 önemli ismi Ryan Babel, Donk ve Lemina'nın alem görüntüleri ortalığı yangın yerine çevirdi.

3 futbolcunun fasıllı, alkollü ve dansözlü gecede kendilerinden geçmesi medyaya bomba gibi düşerken taraftar futbolcuların takımın durumunu düşünmeden eğlenmesini eleştirdi.oyuncuya da öfke yağdı.taraftarlar en kritik süreçte 3 oyuncunun dansözlü eğlencesini hoş karşılamazken sosyal medya da bu oyuncuları topa tuttu. Ancak 3 futbolcudan Ryanveözür dileyeceğine tam tersi bir paylaşımda bulundu. 2 futbolcu Instagram hesabından, "Dansöz bekliyoruz" mesajını attı. Bu gelişme saygısızlık olarak yorumlanırken taraftarlar bu çıkış üzerine eleştirilerini daha da artırdı.ise bu konuda bir açıklama yapmazken suskunluğunu koruyor.G.Saraylı taraftarlar başta twitter olmak üzere sosyal medyadan Babel, Donk ve Lemina'ya tepki yağdırdı. Futbolcuların pişkinliği taraftarı çılgına çevirdi.Böyle pişkinlik görülmedi. Ağır para cezası verilmeliBunlar futbolcu mu alemci mi. Yazık be!Takıma ihanettir bu. Edepsizliğin daniskası.