T rabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexandar Sörloth, ligde ilk 9 haftalar dikkate alındığında attığı 6 gol ve yaptığı 3 asistle, 95-96 sezonunda Şota'nın ulaştığı 6 gol üç asistlik performansı yakaladı. Sörloth ayrıca ligde de oynanan süreler dikkate alındığında skora en çok katkı yapan isim olmayı başardı.



Norveçli golcü, geride kalan 9 haftalık süreçte 6 gol üç asistle skora en fazla katkı yapan futbolcu oldu. Sörloth 9 gol atan Alanyasporlu Cisse ve 8 gol bir asistlik performansı ile Malatyasporlu Jahovic takip etti.



GOL ATTIĞINDA TRABZON YENİLMEDİ

Lig ve Avrupa'da 8 gol atan Sörloth'un skor bulduğu maçlarda Trabzonspor hiç yenilmedi. Bu da ilginç bir istatistik olarak dikkat çekti.