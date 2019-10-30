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'un Norveçli oyuncusu , ’yı yakaladı!

'un Norveçli oyuncusu , ligde ilk 9 haftalar dikkate alındığında attığı 6 gol ve yaptığı 3 asistle, 95-96 sezonunda 'nın ulaştığı 6 gol üç asistlik performansı yakaladı.

Sörloth Şota’yı yakaladı
Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexandar Sörloth, ligde ilk 9 haftalar dikkate alındığında attığı 6 gol ve yaptığı 3 asistle, 95-96 sezonunda Şota'nın ulaştığı 6 gol üç asistlik performansı yakaladı. Sörloth ayrıca ligde de oynanan süreler dikkate alındığında skora en çok katkı yapan isim olmayı başardı.

Norveçli golcü, geride kalan 9 haftalık süreçte 6 gol üç asistle skora en fazla katkı yapan futbolcu oldu. Sörloth 9 gol atan Alanyasporlu Cisse ve 8 gol bir asistlik performansı ile Malatyasporlu Jahovic takip etti.

GOL ATTIĞINDA TRABZON YENİLMEDİ
Lig ve Avrupa'da 8 gol atan Sörloth'un skor bulduğu maçlarda Trabzonspor hiç yenilmedi. Bu da ilginç bir istatistik olarak dikkat çekti.

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