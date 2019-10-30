Jose Sosa parmak ısırttı

Trabzonspor'un 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı Jose Sosa, hem ortaya koyduğu yetenek hem de mücadele anlamında bu sezon Bordo-Mavili ekibin en iyisi ve en istikrarlısı oldu. Son Başakşehir maçında 10 bin 883 metre mesafe katederek koşu kalitesini de ortaya koymayı başardı.
11 KM'YE YAKLAŞTI
Sosa son Başakşehir maçında 10 bin 883 metre koşarak mücadele kalitesini de gösterdi.
LİDERLİK KAÇTI AMA PUAN MUTLU ETTİ
Başakşehir ile berabere kalan Trabzonsor liderlik şansını tepti. Ancak sakat ve eksiklere rağmen uzatma dakikalarında gelen golle alınan puan herkesi mutlu etti.
11 KM'YE YAKLAŞTI
Sosa son Başakşehir maçında 10 bin 883 metre koşarak mücadele kalitesini de gösterdi.
LİDERLİK KAÇTI AMA PUAN MUTLU ETTİ
Başakşehir ile berabere kalan Trabzonsor liderlik şansını tepti. Ancak sakat ve eksiklere rağmen uzatma dakikalarında gelen golle alınan puan herkesi mutlu etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.