Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 28.10.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 15:42

Fransa'da fırtınası! Haftanın 11'ine seçildi

Sezon başında rekor bir bedelle Trabzon'dan Fransa'nın takımına transfer olan , takımının Bordeaux ile oynadığı maçta 1 gol 2 asist ile yıldızlaştı. Genç yıldız Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe tarafından haftanın 11'ine seçildi.

Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası! Haftanın en iyi...

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden 'de forma giyen milli oyuncu , haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 11. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı.

Lille'in konuk ettiği Bordeaux'yu 3-0 yendiği maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Yazıcı, listeye adını yazdırdı.

L'Equipe'in seçtiği haftanın 11'i şöyle:
Kaleci: Gautier Larsonneur (Brest).
Savunma: Mohamed Simakan (Strasbourg), Jean-Charles Castelletto (Brest), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ludovic Baal (Brest).
Orta Saha: Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Paul Lasne (Brest), Yusuf Yazıcı (Lille).
Forvet: Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (Monaco).

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası! Haftanın 11'ine seçildi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri