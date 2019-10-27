Sivas Antalya’yı eli boş gönderdi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Ligin formda ekiplerinden Demir Grup Sivasspor evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten maçta Sivas'ın gollerini 51'de Emre Kılınç ve 77'de Yatabare attı. Antalya'nın tek sayısını 83'te penaltıdan Serdar kaybetti.
ECZACIBAŞI-BEŞİKTAŞ: 3-0
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: PTT-Nilüfer Bld: 3-0, Aydın BŞB-Karayolları: 3-0, Türk Hava Yolları-Beylikdüzü İhtisas: 3-0.
YUSUF YAZICI ŞOV YAPTI
Fransa Ligi'nin 11. haftasında Lille sahasında Bourdeaux'u 3-0 yendi. Lille'de milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 61. dakikada penaltıdan ağları sarstı. Yusuf dün iki de asist yaptı.
ASLAN SET VERMEDİ: 3-0
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi. Galatasaray maçın setlerini 25- 19, 25-19, 25-23'lik sonuçlarla aldı.
POTADA DERBİ GÜNÜ
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko bugün saat 15.15'te Sinan Erdem'de karşı karşıya gelecek
AFYON KARTAL'I DEVİRDİ
ING Basketbol Süper Ligi'nde dün Beşiktaş SJ deplasmanda Afyon Belediye'ye 73-68 yenildi. Diğer skorlar: Bahçeşehir-Tofaş: 85-92, Gaziantep- Karşıyaka: 67-83, Bursa-A.Efes: 86-95.
LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün Beşiktaş-Galatasaray derbisinin dışında 3 maç daha var. Program şöyle: 14.00 Yeni Malatya-Kayseri, 16.30 Gençlerbirliği- Denizli, Göztepe Kasımpaşa.
CITY FARKLI KAZANDI
Premier Lig'de lider Liverpool'u takibini sürdüren Manchester City evinde Aston Villa'yı 3-0 yendi. City'nin gollerini Sterling, Fernandinho ve İlkay Gündoğan kaydetti.
ECZACIBAŞI-BEŞİKTAŞ: 3-0
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: PTT-Nilüfer Bld: 3-0, Aydın BŞB-Karayolları: 3-0, Türk Hava Yolları-Beylikdüzü İhtisas: 3-0.
YUSUF YAZICI ŞOV YAPTI
Fransa Ligi'nin 11. haftasında Lille sahasında Bourdeaux'u 3-0 yendi. Lille'de milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 61. dakikada penaltıdan ağları sarstı. Yusuf dün iki de asist yaptı.
ASLAN SET VERMEDİ: 3-0
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi. Galatasaray maçın setlerini 25- 19, 25-19, 25-23'lik sonuçlarla aldı.
POTADA DERBİ GÜNÜ
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko bugün saat 15.15'te Sinan Erdem'de karşı karşıya gelecek
AFYON KARTAL'I DEVİRDİ
ING Basketbol Süper Ligi'nde dün Beşiktaş SJ deplasmanda Afyon Belediye'ye 73-68 yenildi. Diğer skorlar: Bahçeşehir-Tofaş: 85-92, Gaziantep- Karşıyaka: 67-83, Bursa-A.Efes: 86-95.
LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün Beşiktaş-Galatasaray derbisinin dışında 3 maç daha var. Program şöyle: 14.00 Yeni Malatya-Kayseri, 16.30 Gençlerbirliği- Denizli, Göztepe Kasımpaşa.
CITY FARKLI KAZANDI
Premier Lig'de lider Liverpool'u takibini sürdüren Manchester City evinde Aston Villa'yı 3-0 yendi. City'nin gollerini Sterling, Fernandinho ve İlkay Gündoğan kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.