Trabzonspor'a Sturridge'den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor, İngiliz forvet Daniel Sturridge'in Krasnodar karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuzun kadrodan çıkartıldığını belirten Ayaz, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunan Daniel Sturridge'in bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edilmiş olup, acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır" dedi.