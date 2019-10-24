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  • 24.10.2019 20:01
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 20:01

, disiplin talimatında değişiklik yaptı

() , 'nın iki maddesinde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle sezon içinde 4 sarı karta ulaşan teknik adam, görevli ve kulüp yöneticileri sonraki maçta cezalı olacak

TFF'den flaş karar!

() , 'nın iki maddesinde değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 93. maddede yapılan değişiklikle, bir sezonda aynı kategoride 4 sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticileri, bir sonraki resmi maçta cezalı duruma düşecek.

Talimatın 97/3 maddesinde yapılan değişiklikle hak mahrumiyeti cezası olan kulüp başkanlarına getirilen, hak mahrumiyeti cezasının "kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" istisnası kaldırıldı.

Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezasının, kulübün play-off finali, Finali, müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği bir müsabakanın oynandığı maça gelmesi durumunda ise ceza o gün infaz edilmeyecek.

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