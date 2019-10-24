Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta oldu. Maçta ilk seti G.Saray, 25-23 kazanırken, 2. seti 25-16 alan F.Bahçe skora denge getirdi. Kanarya 3. seti de 25-22 kazandı. 4. seti 25-23 alarak maçı 5. sete taşıyan G.Saray final setini 15-6 kazanarak kupanın sahibi oldu. Maçın en iyi oyuncusu Galatasaraylı Burutay Subaşı seçildi.
STAT: TVF Başkent
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ayşim Erginay
FENERBAHÇE: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın)
GALATASARAY: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Venno (Burak Mert, Antonov, Selim Kalaycı, Van Berkel, Ertuğrul Gazi Mert)
SETLER: 23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 6-15
SÜRE: 134 dakika (31, 25, 32, 31, 15)
RAZGATLIOĞLU 3.'LÜK PEŞİNDE
Milli motosıkletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağında Katar'da podyuma çıkmak için yarışacak. Razgatlıoğlu 3. sırada bitirmeyi hedefliyor.
G.SARAY POTADA GALİP
Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası'nda uzatmaya giden maçta Buducnost VOLI'yi 84-83 yendi. Tofaş ise sahasında Rytas'ı 91- 81'lik skorla mağlup etti.
CHELSEA AJAX ENGELİNİ BATSHUAYİ İLE GEÇTİ
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Chelsea, Ajax'ı Batshuayi'nin 86. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Chelsea bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Devler Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar şöyle: RB Leipzig-Zenit: 2-1, Genk-Liverpool: 1-4, Salzburg-Napoli: 2-3, Inter-B.Dortmund: 2-0, Slavia Prag-Barcelona: 1-2, Benfica-Lyon:2-1, Lille-Valencia: 1-1.
STAT: TVF Başkent
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ayşim Erginay
FENERBAHÇE: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın)
GALATASARAY: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Venno (Burak Mert, Antonov, Selim Kalaycı, Van Berkel, Ertuğrul Gazi Mert)
SETLER: 23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 6-15
SÜRE: 134 dakika (31, 25, 32, 31, 15)
RAZGATLIOĞLU 3.'LÜK PEŞİNDE
Milli motosıkletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağında Katar'da podyuma çıkmak için yarışacak. Razgatlıoğlu 3. sırada bitirmeyi hedefliyor.
G.SARAY POTADA GALİP
Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası'nda uzatmaya giden maçta Buducnost VOLI'yi 84-83 yendi. Tofaş ise sahasında Rytas'ı 91- 81'lik skorla mağlup etti.
CHELSEA AJAX ENGELİNİ BATSHUAYİ İLE GEÇTİ
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Chelsea, Ajax'ı Batshuayi'nin 86. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Chelsea bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Devler Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar şöyle: RB Leipzig-Zenit: 2-1, Genk-Liverpool: 1-4, Salzburg-Napoli: 2-3, Inter-B.Dortmund: 2-0, Slavia Prag-Barcelona: 1-2, Benfica-Lyon:2-1, Lille-Valencia: 1-1.
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