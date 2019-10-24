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Şampiyon (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Voleybolda, 'nın sahibi HDI 'yı 3-2 mağlup eden HDI Sigorta oldu. İşte haberin detayları ve 24 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz spor haberleri...

Şampiyon Galatasaray
Voleybolda, 'nın sahibi HDI 'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta oldu. Maçta ilk seti G.Saray, 25-23 kazanırken, 2. seti 25-16 alan F.Bahçe skora denge getirdi. Kanarya 3. seti de 25-22 kazandı. 4. seti 25-23 alarak maçı 5. sete taşıyan G.Saray final setini 15-6 kazanarak kupanın sahibi oldu. Maçın en iyi oyuncusu seçildi.

STAT: TVF Başkent

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ayşim Erginay

FENERBAHÇE: , Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın)

GALATASARAY: , Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Venno (Burak Mert, Antonov, Selim Kalaycı, Van Berkel, Mert)

SETLER: 23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 6-15

SÜRE: 134 dakika (31, 25, 32, 31, 15)



RAZGATLIOĞLU 3.'LÜK PEŞİNDE
Milli motosıkletçi , Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağında Katar'da podyuma çıkmak için yarışacak. Razgatlıoğlu 3. sırada bitirmeyi hedefliyor.



G.SARAY POTADA GALİP
Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB 'nda uzatmaya giden maçta Buducnost VOLI'yi 84-83 yendi. Tofaş ise sahasında Rytas'ı 91- 81'lik skorla mağlup etti.



CHELSEA AJAX ENGELİNİ BATSHUAYİ İLE GEÇTİ
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında , Ajax'ı Batshuayi'nin 86. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Chelsea bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Devler Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar şöyle: RB Leipzig-Zenit: 2-1, Genk-Liverpool: 1-4, Salzburg-Napoli: 2-3, Inter-B.Dortmund: 2-0, Slavia Prag-Barcelona: 1-2, Benfica-Lyon:2-1, Lille-Valencia: 1-1.





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