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Cimbom ölüm virajında

Hafta sonu derbisine çıkacak olan çok zorlu bir periyoda girdi. Sarı- Kırmızılılar yaklaşık 1.5 ay içinde , , Brugge, , Alanya ve ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan çıkacak sonuçlar belki de sezonun kaderini belirleyecek.

Cimbom ölüm virajında
Hafta sonu Beşiktaş derbisine çıkacak olan Galatasaray çok zorlu bir periyoda girdi. Sarı- Kırmızılılar yaklaşık 1.5 ay içinde Real Madrid, Başakşehir, Brugge, Trabzon, Alanya ve PSG ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan çıkacak sonuçlar belki de sezonun kaderini belirleyecek.

DERBİNİN HAKEMİ METE KALKAVAN
Pazar oynanacak Beşiktaş- G.Saray derbisini Mete Kalkavan yönetecek. Yarın F.Bahçe-Konya maçında Ali Şansalan, pazartesi Başakşehir- Trabzon maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

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