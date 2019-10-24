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'ta Ocak’ta ilk yolcu olacak

Yönetimi, Alman file bekçisi 'u göndermenin planlarını yapıyor. Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.

Ocak’ta ilk yolcu Karius olacak
Beşiktaş Yönetimi'nin Karius'u göndermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı. Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman futbolcu için 'la görüşme masasına oturulacak.



Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.

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