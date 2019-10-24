Beşiktaş Yönetimi'nin Karius'u göndermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı. Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman futbolcu için Liverpool'la görüşme masasına oturulacak.
Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.
Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.
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