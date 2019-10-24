Abdullah Avcı Braga maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başaracağına her zaman inandığını söyleyen Avcı, "Mücadeleden hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Heyecanımı kaybetmedim. Hayallerimden vazgeçmedim. Kafamda her zaman yeni projeler var" dedi.
DEĞİŞİKLİK OLUMLU YANSIYACAK
Yönetim değişikliğine değinen Avcı, "Kulüpte bir değişim oldu. Bunların olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Onlar Beşiktaş'ın saha dışındaki sorunlarını çözmeye çalışıyor" diye konuştu.
BRAGA ORGANİZE BİR TAKIM
Braga maçına değinen Avcı, "Braga Şampiyonlar Ligi'nde oynamış oyun organizasyonları olan bir takım. Savunma ve hücum özellikleri var, çözüm noktaları da var" diye konuştu.
ROCO İLK 11'DE OYNAYACAK
Roco'nun ilk 11'de oynayacağını söyleyen Avcı, "Şu anda fiziksel durumu iyi sakatlığı yok. Braga karşısında ilk 11'deki yerini alacak" diye konuştu.
İLK GALİBİYETİ YAŞATACAĞIZ
Rebocho Braga'nın güçlü bir takım olduğunu söyledi. Portekizli yıldız, "Biz de güçlüyüz. İlk galibiyeti yaşatacağız" diye konuştu.
GÜVEN YALÇIN YENİDEN FORVETE DÖNÜYOR
Burak ve Diaby'nin sakatlığı, Umut Nayir'in beklenen performansı verememesi üzerine tek alternatif Güven kaldı. Genç yıldız Braga&G.Saray maçlarında forvette yer alacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı forvetteki kararını verdi. Burak Yılmaz ve Diaby'nin sakatlığı, Umut Nayir'in de istenilen performansı gösterememesi üzerine Braga ve Galatasaray maçlarında forvette Güven Yalçın oynayacak.
ROCO GERİ DÖNÜYOR
Bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve eski günlerini mumla aratan Güven Yalçın'la bir görüşme yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın genç futbolcuya moral verdiği ve beklentilerini anlattığı ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın Necip'i bugün sağ bekte oynatacağı sakatlıktan çıkan Roco'yu da Vida ile birlikte yan yana oynatacağı gelen bilgiler arasında.
BOYD ŞANS BEKLİYOR
Beşiktaş'ta bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve yedek kulübesine çekilen Boyd bugün şans bekliyor. ABD'li oyuncu Beşiktaş'ta 5 maçta oynadı.
BİLETLER YARIN SATIŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın G.Saray ile oynayacağı derbinin biletleri yarın satışa çıkıyor. En ucuz bilet 150 TL olarak belirlenirken en pahalı bilet 1100 TL olacak.
DEĞİŞİKLİK OLUMLU YANSIYACAK
Yönetim değişikliğine değinen Avcı, "Kulüpte bir değişim oldu. Bunların olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Onlar Beşiktaş'ın saha dışındaki sorunlarını çözmeye çalışıyor" diye konuştu.
BRAGA ORGANİZE BİR TAKIM
Braga maçına değinen Avcı, "Braga Şampiyonlar Ligi'nde oynamış oyun organizasyonları olan bir takım. Savunma ve hücum özellikleri var, çözüm noktaları da var" diye konuştu.
ROCO İLK 11'DE OYNAYACAK
Roco'nun ilk 11'de oynayacağını söyleyen Avcı, "Şu anda fiziksel durumu iyi sakatlığı yok. Braga karşısında ilk 11'deki yerini alacak" diye konuştu.
İLK GALİBİYETİ YAŞATACAĞIZ
Rebocho Braga'nın güçlü bir takım olduğunu söyledi. Portekizli yıldız, "Biz de güçlüyüz. İlk galibiyeti yaşatacağız" diye konuştu.
GÜVEN YALÇIN YENİDEN FORVETE DÖNÜYOR
Burak ve Diaby'nin sakatlığı, Umut Nayir'in beklenen performansı verememesi üzerine tek alternatif Güven kaldı. Genç yıldız Braga&G.Saray maçlarında forvette yer alacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı forvetteki kararını verdi. Burak Yılmaz ve Diaby'nin sakatlığı, Umut Nayir'in de istenilen performansı gösterememesi üzerine Braga ve Galatasaray maçlarında forvette Güven Yalçın oynayacak.
ROCO GERİ DÖNÜYOR
Bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve eski günlerini mumla aratan Güven Yalçın'la bir görüşme yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın genç futbolcuya moral verdiği ve beklentilerini anlattığı ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın Necip'i bugün sağ bekte oynatacağı sakatlıktan çıkan Roco'yu da Vida ile birlikte yan yana oynatacağı gelen bilgiler arasında.
BOYD ŞANS BEKLİYOR
Beşiktaş'ta bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve yedek kulübesine çekilen Boyd bugün şans bekliyor. ABD'li oyuncu Beşiktaş'ta 5 maçta oynadı.
BİLETLER YARIN SATIŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın G.Saray ile oynayacağı derbinin biletleri yarın satışa çıkıyor. En ucuz bilet 150 TL olarak belirlenirken en pahalı bilet 1100 TL olacak.
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