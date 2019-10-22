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'ya akıllara zarar teklif! " hesabını bir yıllığına..."

'un yıldız oyuncusu 34 yaşındaki 'ya dudak uçuklatan teklif... İddiaya göre 'li bir yatırım devi, yıldız oyuncuyu aradı ve dudak uçuklatan bir teklifte bulundu. Şirket " hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptı.

Ronaldo’ya 100 milyon Euro
İtalyan devi Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif... İddiaya göre 'li bir yatırım devi, yıldız oyuncuyu aradı. " hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptı.

ABD basını, Ronaldo'nun teklifi değerlendirdiğini yazdı.



Ronaldo'yu Instagram'da 187 milyon kişi takip ediyor.

Ronaldo, Instagram'dan 38.2 milyon sterlin'lik gelir elde etmişti.

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