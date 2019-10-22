Bugünkü
Takvim

’a iki şok daha!

’da ’dan sonra Douglas ve Diaby de sakatlandı... 3 oyuncu da sakatlıkları nedeniyle zorlu Braga ve maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’a iki şok daha!
Beşiktaş kritik Braga ve Galatasaray maçları öncesinde sakatlık haberleriyle sarsıldı. Burak Yılmaz, Ankaragücü maçında sakatlanarak oyun dışında kalmıştı. 'da sakatlar için dün açıklama yapıldı. Yıldız oyunculara çekilen MR sonrası Burak'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileği ve bağlarında yırtık, Diaby'nin sağ diz iç yan bağında grade 1 zorlanma tespit edildi. Burak'ın Braga ve Galatasaray maçlarında oynamayacağı, Diaby ve Douglas'ın da 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



6 PUAN GERİDE KALDI!
Beşiktaş bu sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Geçen sezon 8. hafta itibarıyla 15 puan toplayan Kartal, 15 gol atmış ve kalesinde 10 gol görmüştü. Abdullah Avcı'lı Beşiktaş ise bu sezon 9 puan topladı. 10 gol atarken, 12 gol yedi.

BRAGA MAÇINA İSPANYOL HAKEM
'ın Avrupa Ligi'nde Braga ile oynayacağı karşılaşmayı Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş’a iki şok daha!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri