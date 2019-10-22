Bu akşam Türkiye'nin kalbi TT Stadı'nda atacak... Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, dünya devi Real Madrid'i konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Temsilcimizde sakatlığı süren Radamel Falcao forma giyemeyecek. Real Madrid'te ise Bale, Modric ve Asensio yok. Gruptaki diğer maçta ise Brugge sahasında PSG ile karşılaşacak. Bu maç da 22.00'de start alacak.
Temsilcimizde sakatlığı süren Radamel Falcao forma giyemeyecek. Real Madrid'te ise Bale, Modric ve Asensio yok. Gruptaki diğer maçta ise Brugge sahasında PSG ile karşılaşacak. Bu maç da 22.00'de start alacak.
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