Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde Anadolu Efes evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 109- 69 mağlup etti. Efes karşılaşmanın ilk yarısını da 56-40 önde kapattı. Ligde 4. maçında 3. galibiyetini alan Efes'te yıldız basketbolcu Beaubois attığı 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
MUHAMMET ÖZBEK ALTIN MADALYA KAZANDI
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda Muhammet Furkan Özbek, koparmada 148 kilo ile altın, silkmede 181 kilo ile Avrupa rekoru kırarak altın, toplamda ise 329 kiloluk derecesiyle yine Avrupa rekorunu kırarak altın madalya aldı. Milliler toplamda 22 madalya kazandı.
PALABIYIK VE MELER DÜDÜK ÇALACAK
FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Zenit maçında düdük çalacak. Mücadele yarın oynanacak. Halil Umut Meler ise, Dinamo Kiev- Kopenhag takımları arasındaki Avrupa Ligi maçını yönetecek. Mücadele 24 Ekim'de oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'E BOŞNAK HAKEM
Medipol Başakşehir'in Wolfsberger'i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Perşembe günü oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.
SIRBİSTAN'A İKİ MAÇ CEZA
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Portekiz ile yapılan karşılaşmadaki ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.
POTADA AVRUPA HEYECANI
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz sahne alıyor. Beşiktaş Sompo Japan, 19:00'da Zaragoza'yı ağırlayacak. Gaziantep Basketbol Takımı ise 19.30'da CEZ Nymburk Basket'e konuk olacak.
MUHAMMET ÖZBEK ALTIN MADALYA KAZANDI
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda Muhammet Furkan Özbek, koparmada 148 kilo ile altın, silkmede 181 kilo ile Avrupa rekoru kırarak altın, toplamda ise 329 kiloluk derecesiyle yine Avrupa rekorunu kırarak altın madalya aldı. Milliler toplamda 22 madalya kazandı.
PALABIYIK VE MELER DÜDÜK ÇALACAK
FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Zenit maçında düdük çalacak. Mücadele yarın oynanacak. Halil Umut Meler ise, Dinamo Kiev- Kopenhag takımları arasındaki Avrupa Ligi maçını yönetecek. Mücadele 24 Ekim'de oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'E BOŞNAK HAKEM
Medipol Başakşehir'in Wolfsberger'i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Perşembe günü oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.
SIRBİSTAN'A İKİ MAÇ CEZA
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Portekiz ile yapılan karşılaşmadaki ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.
POTADA AVRUPA HEYECANI
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz sahne alıyor. Beşiktaş Sompo Japan, 19:00'da Zaragoza'yı ağırlayacak. Gaziantep Basketbol Takımı ise 19.30'da CEZ Nymburk Basket'e konuk olacak.
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