Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray, Afyon Bld.'yi deplasmanda 68-67 yendi. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Karşıyaka-SigortamNet İTÜ: 105-67, Tofaş-T.Telekom: 81-72, Beşiktaş-Teksüt Bandırma: 97-82. Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare-Kayseri Basket: 83-68, Adana Basketbol-F.Bahçe: 56-85.
ECZACI, KARAYOLLARI'NI DEPLASMANDA YIKTI: 3-0
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi. Eczacıbaşı maçta setleri 25-14, 25-20 ve 25-8 önde bitirdi.
Diğer sonuçlar şöyle: Fenerbahçe Opet-Yeşilyurt: 3-0, Nilüfer Bld-Aydın: 0-3, F.Bahçe-Yeşilyurt: 3-0.
HATAY, ŞİMŞEK'E ŞANS TANIMADI
TFF 1. Ligi'nde şampiyonluğun güçlü adaylarından Hatayspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenerek zirveye ağırlığını iyice koydu. Rakibi önünde Sinan'ın golüyle 1-0 geriye düşen Hatayspor 60'da Selim, 84'te Hamza'nın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Bursaspor-Ümraniye: 2-1, Menemenspor- BB Erzurum: 0-0.
FIRTINA'DAN 'GOL'BASTI
Trabzon evinde Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek 284 hafta sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de üst üste 3 kez kazanan Bordo- Maviler'in gollerini Sturridge, Sörloth, Sosa ve Yusuf Sarı kaydetti.
ECZACI, KARAYOLLARI'NI DEPLASMANDA YIKTI: 3-0
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi. Eczacıbaşı maçta setleri 25-14, 25-20 ve 25-8 önde bitirdi.
Diğer sonuçlar şöyle: Fenerbahçe Opet-Yeşilyurt: 3-0, Nilüfer Bld-Aydın: 0-3, F.Bahçe-Yeşilyurt: 3-0.
HATAY, ŞİMŞEK'E ŞANS TANIMADI
TFF 1. Ligi'nde şampiyonluğun güçlü adaylarından Hatayspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenerek zirveye ağırlığını iyice koydu. Rakibi önünde Sinan'ın golüyle 1-0 geriye düşen Hatayspor 60'da Selim, 84'te Hamza'nın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Bursaspor-Ümraniye: 2-1, Menemenspor- BB Erzurum: 0-0.
FIRTINA'DAN 'GOL'BASTI
Trabzon evinde Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek 284 hafta sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de üst üste 3 kez kazanan Bordo- Maviler'in gollerini Sturridge, Sörloth, Sosa ve Yusuf Sarı kaydetti.
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