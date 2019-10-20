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, Afyon’u teslim aldı: (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

'nde G.Saray, .'yi deplasmanda yendi. İşte haberin detayları ve 20 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz spor haberleri...

Galatasaray, Afyon’u teslim aldı: 68-67
Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray, .'yi deplasmanda yendi. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Karşıyaka-SigortamNet İTÜ: 105-67, Tofaş-T.Telekom: 81-72, Beşiktaş-Teksüt Bandırma: 97-82. Kadınlar : Elazığ İl Özel İdare-Kayseri Basket: 83-68, Basketbol-F.Bahçe: 56-85.

ECZACI, KARAYOLLARI'NI DEPLASMANDA YIKTI: 3-0
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi. Eczacıbaşı maçta setleri 25-14, 25-20 ve 25-8 önde bitirdi.



Diğer sonuçlar şöyle: Fenerbahçe Opet-Yeşilyurt: 3-0, Nilüfer Bld-Aydın: 0-3, F.Bahçe-Yeşilyurt: 3-0.

HATAY, ŞİMŞEK'E ŞANS TANIMADI
TFF 1. Ligi'nde şampiyonluğun güçlü adaylarından Hatayspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenerek zirveye ağırlığını iyice koydu. Rakibi önünde Sinan'ın golüyle 1-0 geriye düşen Hatayspor 60'da Selim, 84'te Hamza'nın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Bursaspor-Ümraniye: 2-1, Menemenspor- BB Erzurum: 0-0.




FIRTINA'DAN 'GOL'BASTI
Trabzon evinde Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek 284 hafta sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de üst üste 3 kez kazanan Bordo- Maviler'in gollerini Sturridge, Sörloth, Sosa ve Yusuf Sarı kaydetti.

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