Beşiktaş'ta 4 başkan adayından biri olan İsmail Ünal son anda adaylıktan çekildi. Ünal kongrede Serdal Adalı ile birlikte hareket edeceğini açıkladı. Serdal Adalı ve İsmail Ünal dün 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonunda Ünal, Adalı'yı destekleme kararı aldı. Ünal, Adalı'nın listesinde yer almazken ekibinden Emin Önal, Adalı'nın listesinde yer buldu.

ADALI'NIN LİSTESİ

HÜSEYİN YÜCEL

EMİN ÖNAL

DOĞAN KÜÇÜKEMRE

AHMET SELÇUK SERT

AHMET AKÇELİK

HİCABİ GÖKDERELİ

MELİH AYDOĞDU

YÜCEL BİÇER

YEDEKLER

SÜHA TAŞPOLATOĞLU

ERDAL KARACAN

KEMAL ÇİLOĞLU

UĞUR FORA

AHMET OĞUZ UÇAR



AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ

ADNAN DALGAKIRAN

EMRE KOCADAĞ

FATİH HAKAN AVŞAR

MESUT URGANCILAR

KEMAL ERDOĞAN

ENİS ULUSOY

ERDAL TORUNOĞULLARI

BERKAN GOCAY

YEDEKLER

UMUT ŞENOL

BİLGEHAN SÜRMEN

HAKAN DALTABAN

FIRAT FİDAN

ALİ EFE BEZCİ

TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ

TAMER MERT

EMRE ESEN

TEMUÇİN TÜZECAN

EMİR TAMER

M.BİLAL ÖZOKUR

ERCAN OZAN

KAMER DÖKMECİYAN

ERSAN AKSOYLU

YEDEKLER

AKER ÇITAK

MURAT GEÇGİL

MEHMET TERZİ

ÇAĞRI GÖKSEL

TUNA FİŞEKÇİOĞLU