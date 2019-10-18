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'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu! Adalı ve Ünal birleşti...

'ta 4 başkan adayından biri olan son anda adaylıktan çekildi. Ünal kongrede ile birlikte hareket edeceğini açıkladı...

Adalı ve Ünal birleşti

Beşiktaş'ta 4 başkan adayından biri olan İsmail Ünal son anda adaylıktan çekildi. Ünal kongrede Serdal Adalı ile birlikte hareket edeceğini açıkladı. ve dün 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonunda Ünal, Adalı'yı destekleme kararı aldı. Ünal, Adalı'nın listesinde yer almazken ekibinden , Adalı'nın listesinde yer buldu.

ADALI'NIN LİSTESİ
HÜSEYİN YÜCEL
EMİN ÖNAL
DOĞAN KÜÇÜK
AHMET SELÇUK SERT
AHMET AKÇELİK
HİCABİ GÖKDERELİ
MELİH AYDOĞDU
YÜCEL BİÇER

YEDEKLER
SÜHA TAŞPOLATOĞLU

KEMAL ÇİLOĞLU
UĞUR FORA
AHMET OĞUZ UÇAR


AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ
ADNAN DALGAKIRAN
EMRE KOCADAĞ
FATİH HAKAN AVŞAR
MESUT URGANCILAR
KEMAL ERDOĞAN
ENİS ULUSOY
ERDAL TORUNOĞULLARI
BERKAN GOCAY

YEDEKLER
UMUT ŞENOL
BİLGEHAN SÜRMEN
HAKAN DALTABAN
FIRAT FİDAN
ALİ EFE BEZCİ

TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ
MERT
EMRE ESEN
TEMUÇİN TÜZECAN
EMİR TAMER
M.BİLAL ÖZOKUR
ERCAN OZAN
KAMER DÖKMECİYAN
ERSAN AKSOYLU

YEDEKLER
AKER ÇITAK
MURAT GEÇGİL

ÇAĞRI GÖKSEL
TUNA FİŞEKÇİOĞLU

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