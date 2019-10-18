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Spor hukukçuları soruşturmasını değerlendirdi: Maksimum yaptırım para cezası olur

maçında futbolcularımızın verdiği asker selamından dolayı 'nın açtığı soruşturmanın yankıları sürüyor... ve Prof. kararın tamamen siyasi olduğunu belirterek “Maksimum ceza, para cezası olur” dedi.

Spor hukukçuları, UEFA soruşturmasını değerlendirdi

Fransa maçında futbolcularımızın verdiği asker selamından dolayı UEFA'nın açtığı soruşturmanın yankıları sürüyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, soruşturmadan bir şey çıkmayacağını, sadece kınama cezası verilebileceğini söylemişti. Konu hakkında bilgi aldığımız spor hukukçuları da UEFA soruşturmasının siyasi olduğu konusunda birleşti.

YAPTIRIMI YOK!
Alpay Köse, "Fransa'ya yenilseydik soruşturma olmazdı. Ortada siyasi bir mesaj yok" ifadesini kullandı. Prof. Selami Kuran ise, "'nin yaptığı operasyondan rahatsızlık duyuyorlar. Asker selamının cezai yaptırımı yok" dedi.

KAYBETSEYDİK BU OLMAZDI!

ALPAY KÖSE

UEFA maçlarda siyasi mesaj istemiyor, bu doğru. Ancak burada siyasi bir mesaj olduğunu kabul etmek mümkün değil. Olay tamamen, futbolcularımızın askerimize verdiği destekle alakalı. Fransızlar lobisini kullanıp 'yı zorladı. Son dakikada gol yiyip maçı kaybetseydik böyle bir soruşturma da olmazdı. Buradan sadece para cezası çıkabilir.

RAHATSIZ OLDULAR

PROF. SELAMİ KURAN
Asker selamı bir ülkeye, belirli bir askeri yapıya ya da belirli bir ideolojye mal edilecek bir işaret türü değil. Şimdiye kadar hiçbir şey yoktu. Ne zaman ki Türkiye operasyon yaptı, rahatsız oldular. Hukuki olarak bir ceza söz konusu olamaz. Çıkarsa siyasidir. Ayrıca futbolcular ülkesi için yaptığı paylaşımdan dolayı uyarılamaz, kadro dışı bırakılamaz. Sözleşmeleri de bu sebepten dolayı feshedilemez.

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