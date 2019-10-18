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Güneş'ten flaş hamle! ve arasında yaşanan gerilim son buldu...

Teknik Direktörü 'ten dün çok flaş bir hamle geldi. Şenol Güneş, dün ’yı ziyaret etti. İkili arasındaki bütün buzlar eridi.

Barış ziyareti

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten dün çok flaş bir hamle geldi.

GERİLİM SON BULDU
Tecrübeli hoca, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Ümraniye Tesisleri'nde ziyaret etti. Böylece son zamanlarda ikili arasında yaşanan gerilim de son bulmuş oldu.

"TEBRİK EDİYORUM"
Avcı, "Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum" dedi.


'in ziyaretinin ardından 'nde hatıra fotoğrafı çekildi.

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