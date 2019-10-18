Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten dün çok flaş bir hamle geldi.

GERİLİM SON BULDU

Tecrübeli hoca, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Ümraniye Tesisleri'nde ziyaret etti. Böylece son zamanlarda ikili arasında yaşanan gerilim de son bulmuş oldu.

"TEBRİK EDİYORUM"

Avcı, "Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum" dedi.



Şenol Güneş'in ziyaretinin ardından Ümraniye Tesisleri'nde hatıra fotoğrafı çekildi.