Tolgay Arslan, Emre Belözoğlu'nun takımda olmasının kendileri için çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Takımda iyi bir hava olduğunu belirten Tolgay, "Takım olarak kendimizi iyi görüyorum. İnşallah güzel bir seri başlatırız ve hedefimize adım adım ulaşırız" dedi.
VEDAT MURİC ULUSAL KAHRAMAN OLDU
Kosova'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Vedat Muric için taraftarları koreografi hazırladı. Kosova basını da "Muric, hayal kurmak için ülkesine ilhanm veriyor" diye konuştu.
YOK DAHA NELER! KAMENİ JÜBİLE TALEP ETTİ
Fenerbahçe'nin alacaklarını ödeyip sözleşmesini feshettiği Kameni'nin Sarı-Lacivertli kulüpten jübilesi için Malaga ile maç yapmasını istediği öğrenildi.
SAMANDIRA'DA ÇİFTE MESAİ
Denizli maçının hazırlıkları çift idmanla devam etti.
Fenerbahçe Denizli ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sabah yapılan antrenmanda salonda dayanıklılık çalışması yapıldı.
Akşam saatlerinde ise sahada taktik ağırlıklı bir idman gerçekleşti.
GUSTAVO ARKADAŞLARINI MOTİVE EDİYOR
Brezilyalı Luis Gustavo çalışmalarda arkadaşlarını sürekli motive edip, zaman zaman da uyararak liderlik özelliklerini yansıtıyor. Yanal da bu durumdan çok memnun.
VEDAT MURİC ULUSAL KAHRAMAN OLDU
Kosova'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Vedat Muric için taraftarları koreografi hazırladı. Kosova basını da "Muric, hayal kurmak için ülkesine ilhanm veriyor" diye konuştu.
YOK DAHA NELER! KAMENİ JÜBİLE TALEP ETTİ
Fenerbahçe'nin alacaklarını ödeyip sözleşmesini feshettiği Kameni'nin Sarı-Lacivertli kulüpten jübilesi için Malaga ile maç yapmasını istediği öğrenildi.
SAMANDIRA'DA ÇİFTE MESAİ
Denizli maçının hazırlıkları çift idmanla devam etti.
Fenerbahçe Denizli ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sabah yapılan antrenmanda salonda dayanıklılık çalışması yapıldı.
Akşam saatlerinde ise sahada taktik ağırlıklı bir idman gerçekleşti.
GUSTAVO ARKADAŞLARINI MOTİVE EDİYOR
Brezilyalı Luis Gustavo çalışmalarda arkadaşlarını sürekli motive edip, zaman zaman da uyararak liderlik özelliklerini yansıtıyor. Yanal da bu durumdan çok memnun.
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