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Başkanı : Alnım ak başım dik

Başkanı , "Ben göreve alnım açık başım dik geldim. Öyle de gideceğim. 4 başkan adayı var. Umarım projelerin konuşulduğu bir süreç olur. Ben yeni başkanın emrinde olacağım" dedi.

Alnım ak başım dik
Başkanı , kadın basketbol takımının TRC İnşaat ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladığı törenin ardından konuştu.
EMRİNDEYİM!
"Ben göreve alnım açık başım dik geldim. Öyle de gideceğim. 4 başkan adayı var. Umarım projelerin konuşulduğu bir süreç olur. Ben yeni başkanın emrinde olacağım" ifadesini kullandı. Orman, "Ömrümün 10-12 senesini Beşiktaş için harcadım. Zorluklarla eziyetlerle geldim. İnşallah yaptıklarım istikbalde anlaşılır" dedi.



OYUMUN NE OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL
Orman, "Oyumun ne olduğu önemli değil. Kimse devamım değil. Padişah değilim" diye konuştu.



'NİN KOZU CENK TOSUN
Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi'nin seçilmesi durumunda 'a yeniden Siyah-Beyazlı for- mayı giydirmeyi hedeflediği iddia edildi.

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